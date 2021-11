Comienza el verdadero camino para el bicampeonato de Cruz Azul

Este domingo 21 de noviembre comienza el verdadero camino para el bicampeonato del Cruz Azul y no volver a las andanzas de torneos pasados donde el equipo quedaba eliminado.

Vivir o morir, eso será el partido del repechaje que tendrán los cementeros frente a Rayados de Monterrey en la cancha del estadio Azteca. El ganador podrá situarse entre los 8 mejores y jugar la Liguilla.

Los dirigidos por Juan Reynoso saben que no fue el torneo que esperaban ya que el conjunto azul quedo en la octava posición del campeonato con 23 puntos, lo que lo tienen disputando el repechaje.

Cruz Azul llega con una derrota en la última fecha ante los Pumas (4-3).

En caso de una victoria del Cruz Azul y derrotas de Pumas, Chivas y San Luis, los cementeros se verían las caras ante el América.

Por su parte, Rayados de Monterrey se metió a la instancia de la repesca en la posición 9 con 22 unidades.

La escuadra de Javier Aguirre acabo el campeonato regular con un empate a un tanto frente al América.

El antecedente más reciente entre estos dos conjuntos se dio hace poco cuando se midieron en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, siendo Rayados los ganadores de la serie al imponerse 5-1 en el global, pero en el juego de vuelta disputado en el estadio Azteca los norteños metieron 4 tantos a los cementeros.

Cabe recordar que este partido se jugará a puerta cerrada, ya la Máquina cementera estará pagando un partido de veto por el grito homofóbico en su anterior cotejo de local.

Cruz Azul vs Monterrey, 19:15 horas (Tiempo del centro de México), estadio Azteca.