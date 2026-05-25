Como, a Champions; Milan y la Juve, fuera

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MILÁN.- El notable ascenso del Como continuó el domingo, cuando el equipo de Cesc Fàbregas se clasificó para la Liga de Campeones junto con la Roma en la última jornada de la temporada de la Serie A.

El AC Milan y la Juventus se quedaron fuera, mientras que el Cremonese descendió.

El Como, que nunca participó en ninguna competición europea en sus 119 años de historia, jugaba en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años.

"Cuando llegué hace cuatro años como jugador nos cambiábamos en un bar, hoy estamos en la Liga de Campeones", dijo Fàbregas. "Hoy hablé con dos fisioterapeutas, entonces entrenábamos sin un centro deportivo, en un lugar del que no recuerdo dónde estaba. Nos daban masajes en la trastienda de un bar, en un campo... Y hoy, menos de cuatro años después, vamos a jugar en la Liga de Campeones.

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"Es un logro enorme, esta es una plantilla llena de chicos, los 15 jugadores que más jugaron son casi todos menores de 23. Creo que eso es maravilloso y una obra maestra de toda la plantilla".

La conferencia de prensa de Fàbregas después del partido fue interrumpida por sus jugadores eufóricos, que le arrojaron agua a su entrenador mientras cantaban el himno de la Liga de Campeones, que también sonó en un altavoz gigante que llevaron con ruedas a la sala.

Cuatro equipos peleaban por los dos últimos boletos para la Liga de Campeones en la última fecha del campeonato italiano.

El Milan y la Roma estaban en la pole, ya que ocupaban el tercer y el cuarto puesto. Estaban igualados en puntos, dos por encima del Como y la Juventus.