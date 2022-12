Cómo y cuándo se jugarán las semifinales del Mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ya quedaron definidas tras concluir el juego entre Francia e Inglaterra.

Las selecciones clasificadas a la siguiente fase del Mundial son: Croacia, Argentina, Marruecos y Francia.

De esta manera entre estos cuatro combinados nacionales se conocerá el próximo campeón del Mundo.

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Argentina vs Croacia

Francia vs Marruecos

El Mundial de Qatar 2022 volverá a vivir unos días de pausa, ya que domingo y lunes no habrá actividad futbolística.