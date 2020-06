Complicaciones de pretemporada en la Liga MX

A un mes de que arranque el Apertura 2020, tras la pausa en marzo por la pandemia de Covid-19, ¿está la Liga MX lista para su regreso?

Hasta el momento, 12 clubes han reportado 40 casos de coronavirus dentro de sus planteles. Los Gallos Blancos fueron los últimos en hacerlo público, lo que no muestra señal de que los contagios disminuyan.

A pesar de ello, clubes como el Cruz Azul y el Atlas salen de sus ciudades para continuar con sus trabajos de pretemporada. El primero sale hoy rumbo a Querétaro y el segundo ya trabaja en Cancún.

Hay algunos que no tienen la necesidad de salir o, simplemente, no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.

La pretemporada de los clubes se mantiene en la Fase 2, por lo que los equipos todavía no pueden realizar ejercicios de futbol en conjunto, a 30 días del silbatazo inicial.

Además de que a la Liga MX le hace falta revelar el calendario de los partidos del próximo semestre, ya que organizan la logística para evitar trayectos largos en las primeras jornadas, mismas que se desarrollarán sin aficionados en los estadios.

La gran preocupación económica es que todo el torneo sea a puerta cerrada. Existe la esperanza de que para el cierre del mismo y, sobre todo, para la Liguilla se abran las puertas, pero sólo a un 50 por ciento.

Los golpes en las cuentas de los clubes provocaron también una baja en el mercado de fichajes, con apenas 48 elementos intercambiados, la mayoría a préstamo o que regresaron al equipo que guardaba sus derechos. Las potencias económicas del América, el Monterrey o el Cruz Azul no han podido "reventar con una bomba" la ventana de contrataciones.



* PENDIENTES

Coronavirus. En lugar de disminuir, los casos de Covid-19 en los clubes incrementan por semana. El último contagio se reveló hace dos días.

Calendario. Se labora en la estrategia para evitar viajes en avión durante las primeras jornadas del Apertura 2020 y priorizar los traslados por autobús, bajo el protocolo de higiene.

Estadios. Aceptarle a los aficionados que gran parte del torneo se realizará sin gente en las gradas de los estadios y, en cuanto abran, será al 50 por ciento.

Fichajes. Los clubes han movido pocas piezas durante este mercado de contrataciones por las crisis financiera.



* LIGA MX AL DÍA

América. Tras varios meses de ausencia, debido a muchas complicaciones médicas, Nicolás Castillo volvió a las instalaciones de Coapa.

Cruz Azul. Para continuar con los trabajos de pretemporada, el plantel de Robert Dante Siboldi parte esta mañana a Juriquilla, Querétaro.

Querétaro. A través de su cuenta oficial de Twitter, la directiva de los Gallos Blancos oficializó a Alex Diego como su nuevo director técnico.