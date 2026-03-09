Complicado debut de José Garfias en la F-3

El piloto potosino José Garfias tuvo un inicio complicado en la temporada 2026 del campeonato de FIA Fórmula 3, luego de disputarse la primera ronda del calendario en el Circuito Albert Park, escenario que también albergó las actividades de apoyo al Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El representante mexicano, integrante del equipo PREMA Racing, compitió con el auto número 22 y concluyó en la posición 24 durante la Carrera Sprint acortada, mientras que en la Carrera Larga finalizó en el lugar 25.

A pesar de los resultados, Garfias mostró buen ritmo en pista y protagonizó varios movimientos desde las primeras vueltas. No obstante, distintos contactos durante ambas competencias afectaron su desempeño y le hicieron perder posiciones importantes.

En la carrera principal, los problemas se agravaron cuando el piloto tuvo que ingresar a pits en dos ocasiones debido a daños en el alerón delantero y posteriormente por un pinchazo en uno de los neumáticos, lo que terminó por comprometer sus aspiraciones de escalar en el clasificador.

Tras una primera ronda marcada por diversas incidencias en pista, el equipo PREMA Racing reconoció el trabajo del personal médico de la Fédération Internationale de l´Automobile y del staff del circuito por su rápida respuesta y atención durante los incidentes ocurridos en el fin de semana, además de expresar su deseo de ver pronto de regreso en la pista a los pilotos involucrados en los percances.