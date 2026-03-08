logo pulso
Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026

Toluca es el único equipo invicto y recibe a Juárez en el Estadio Nemesio Diez.

Por El Universal

Marzo 08, 2026 11:28 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En la búsqueda de apropiarse del liderato, los

Diablos Rojos de Toluca
recibirán a los Bravos de Juárez

en "El Infierno". El Estadio Nemesio Diez atestiguará la décima fecha del torneo Clausura 2026, donde los escarlatas lucharán para proteger su carácter invicto. Hasta este momento, son el único equipo que no ha conocido la derrota en el certamen.
En la otra cara de la moneda, los Bravos de Juárez llegarán al encuentro después de imponerse (1-2) a las Águilas del América. Mientras que Toluca ocupa el segundo lugar de la tabla general, Juárez se encuentra en la onceava posición.
Unas horas más tarde, los Xolos de Tijuanarecibirán a Santos Laguna en el Estadio Caliente. Ambos equipos se encuentran alejados de la zona de Liguilla.
Por un lado, la escuadra tijuanense ocupa el quinceavo lugar del certamen. Y sin mayores esperanzas, los Guerreros se encuentran hasta el sótano del Clausura 2026.
Estos dos partidos cerrarán la Jornada 10 del torneo. A continuación, el horario y los canales de transmisión para verlos.
¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026?
Domingo, 8 de marzo
Toluca vs FC Juárez | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.
Tijuana vs Santos Laguna | 21:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, FOX y FOX+.

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026
