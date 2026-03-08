Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En la búsqueda de apropiarse del liderato, los

recibirán a los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en "El Infierno". Elatestiguará la décima fecha del torneo Clausura 2026, donde los escarlatas lucharán para proteger su carácter invicto. Hasta este momento, son el único equipo que no ha conocido la derrota en el certamen.En la otra cara de la moneda, losllegarán al encuentro después de imponerse (1-2) a las. Mientras que Toluca ocupa el segundo lugar de la tabla general, Juárez se encuentra en la onceava posición.Unas horas más tarde, losen el. Ambos equipos se encuentran alejados de la zona de Liguilla.Por un lado, la escuadra tijuanense ocupa eldel certamen. Y sin mayores esperanzas, los Guerreros se encuentran hasta el sótano del Clausura 2026.Estos dos partidos cerrarán la Jornada 10 del torneo. A continuación, ely lospara verlos.¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026?Domingo, 8 de marzo| 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal devs Santos Laguna | 21:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, FOX y FOX+.