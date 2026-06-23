Con dos de Haaland Noruega vence a Senegal
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EAST RUTHERFORD, NJ.- Erlin Haaland anotó dos goles para elevar su total en la Copa del Mundo a cuatro, y Noruega avanzó a los dieciseisavos de final el lunes con una victoria por 3-2 sobre Senegal.
Marcus Pederson adelantó a los Vikingos a los 43 minutos tras sustituir a un compañero lesionado, y Haaland mantuvo su increíble racha goleadora a los 48 y 58 minutos para poner el 3-1 en el marcador.
Primero, aprovechó un pase de Martin Ødegaard y, por medio de un zurdazo, venció el lance de Édouard Mendy con la mano izquierda extendida para culminar un contraataque de extremo a extremo que puso el 2-0 en el marcador.
Para su segundo gol, Haaland se abrió paso entre la defensa y, a ocho metros de la portería, elevó su pierna derecha, la menos hábil, para rematar de volea un pase de Patrick Berg. Haaland se llevó una mano a la oreja para escuchar el grito de los miles de aficionados noruegos vestidos de rojo que se encontraban detrás de la portería norte, quienes realizaron el "Remo Vikingo".
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Corearon "¡Ro!" e imitaron a los remeros.
Haaland suma 24 goles en sus últimos 12 partidos internacionales y 59 goles en 52 apariciones internacionales.
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