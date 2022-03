"Con la clasificación, se mejorará el rendimiento", promete Martino

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Para la Selección Mexicana aún hay esperanza. Hay esperanza de hacer una buena Copa del Mundo, a pesar del bajo nivel presentado en este último año de competencia activa.

Así lo asegura Gerardo Martino, técnico nacional, que dice que con el boleto en la mano, sin la presión que hay sobre los jugadores por estar en una Copa del Mundo, todo volverá a la normalidad, a como se jugaba en el inicio de su gestión.

Es lo que el Tata dice. "La clasificación definitiva nos hará jugar mucho mejor. Se podrá recuperar la forma de juego que se pudo tener y eso caerá bien para el futuro", mencionó el argentino de cara al juego contra El Salvador, último de la eliminatoria de la Concacaf.

México con el empate o hasta perdiendo, no por muchos goles, estará con el boleto a Qatar.

Pero Martino piensa en el presente, en resolver los problemas que se le han juntado en el equipo nacional. Como la falta de gol, que él asegura, no es el principal problema.

"La confianza de los futbolistas viene en gran parte de la confianza que traen de sus clubes. Los muchachos que están en esa tarea han evolucionado. Nosotros podemos trabajar la definición, pero tenemos una serie de problemas que nos pasa en los últimos 25 metros. No sólo es la definición, es el desmarque, la falta de tranquilidad, el fallar en el último pase. No desperdiciamos muchas opciones, sí el último pase, sino en el último pase no acertamos en la habilitación. No sólo es meter la pelota dentro del arco".

El resultado, el ganar, sólo es un espejismo de la búsqueda de lo que se pretende: jugar bien.

"Se corre el riesgo enamorarnos de los resultados y dejar atrás los rendimientos. Un buen rendimiento seguramente saldrá aparejado con mejores resultados. Tratándose de una eliminatoria, esa necesidad de resultados nos hace perder la necesidad de reencontrarnos con el mejor futbol. Estaremos en busca de eso".

Lo que sí destaca, es que en defensa, el Tricolor se ha mostrado sólido.

"No hemos sido constante en el rendimiento del equipo en general. Hemos recibido muchos goles, pero esos ocho nos los hicieron en el combo contra Estados Unidos y Canadá de visitante. Hemos logrado seguridad defensiva, así que hay que ser mucho más equilibrados".

El deseo es el siguiente: "Que la falta de contundencia actual no se prolongue y que podamos recuperar el ritmo de juego. Así, la seguridad defensiva se quedará por mucho tiempo".