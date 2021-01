Con Lainez de titular, el Betis remonta ante Mutilvera

El Real Betis se ha llevado el duelo copero ante la Unión Deportiva Mutilvera por 1-3 en un partido que ha dominado en su totalidad a pesar un susto inicial de los locales en el minuto 5.

La supuesta superioridad del Betis no amedrentó a una Mutilvera que salió al partido a por todas jugando en campo contrario y moviendo el balón a la perfección ante un rival de Primera División que no atraviesa su mejor momento pese a contar en su plantilla con grandes jugadores.

Los locales avisaron con un cabezazo de Briñol que a punto estuvo de sorprender a los verdiblancos nada más comenzar, pero se marchó cerca del palo. En la siguiente acción Briñol ya no perdonó y adelantó a su equipo con un testarazo imparable tras un centro de Eder desde la banda derecha.

El Betis se atascaba cuando llegaba a medio campo. Los de Pellegrini controlaban la posesión de balón sin crear ocasiones manifiestas de gol. Lainez estrelló su disparo en el poste antes de que Miranda lanzara de manera magistral una falta directa que pegó en el palo antes de introducirse en la portería de un Mugueta que no pudo más que mirar.

Tres minutos más tarde, los andaluces le dieron la vuelta al marcador con un potentísimo derechazo de Emerson que se coló por toda la escuadra. Los laterales béticos le dieron vida a su equipo en una primera mitad a la que le costó entrar.

La segunda mitad comenzó con un dominio absoluto por parte del Betis ante el que nada pudo hacer el club del Valle de Aranguren. La calidad de los visitantes se fue imponiendo.

En el minuto 60 Juanmi aumentó la ventaja para el equipo que vistió de lila. El delantero se quedó solo ante el guardameta navarro para cruzar su disparó con la zurda a la perfección, el balón pegó en el palo y acabó dentro.

Pese a la cómoda ventaja, el ingeniero dio entrada a Fekir y Sanabria para evitar sorpresas finales. El Betis se llevo la eliminatoria copera para acceder a los dieciseisavos de final del torneo del KO.



-Ficha técnica

1 – Mutilvera: Mugueta; Barace (Cisneros, m. 78), Aguas (Lizarraga, m. 78), Mahugo, Sebas; Ayensa (Yoldi, m. 68), Pablo; Ederra (Aldave, m. 53), Briñol (Arana, m. 68), Eder; Javi López.

3 – Betis: Joel Robles; Emerson (Delgado, m. 83), Mandi, Sidnei, Miranda; Paul, Guido; Lainez (Ruibal, m. 83), Rodri (Fekir, m. 76), Juanmi; Iglesias (Sanabria, m. 65)

Goles: Briñol 1-0 (m. 5), Miranda 1-1 (m. 35), Emerson 1-2 (m. 38), Juanmi 1-3 (m. 60).

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés), asistido por Bueno Mateo y Villate Martínez.

Incidencias: Partido correspondiente a la Copa del Rey 2020/21 con la presencia de 380 aficionados.