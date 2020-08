Con triunfo del Barcelona, "Chucky" Lozano y Napoli quedan fuera de la Champions League

Galería

El mexicano Hirving Lozano ha terminado su aventura por la UEFA Champions League en esta temporada, pues este sábado su equipo el Napoli cayó 3-1 ante el Barcelona, tras un empate a un gol en el duelo de ida, con lo que quedaron eliminados por 4-2 el marcador final.

Apenas al minuto 9, el francés Clément Lenglet marcó el primer tanto que abrió el camino al Barcelona para concretar su pase en el Camp Nou. Un tiro de esquina fue aprovechado por el defensa para marcar de cabeza. Al minuto 22, Messi realizó una jugada individual en el área para disparar pegado al poste sin posibilidad al arquero. Y tras recibir una falta en el área y marcado el penal gracias al VAR, Luis Suarez anotó el tercer tanto de la noche al 45. Por la misma vía, Lorenzo Insigne marcó el primer tanto de los napolitanos al 44, sin embargo los intentos del equipo celeste en el segundo tiempo no fueron suficientes y no hubo más anotaciones.

Por su parte, el atacante mexicano ingresó al campo en el minuto 69, junto con el atacante italiano Matteo Politano, con la intención de reforzar la zona del ataque cuando se veían con mayor control de las acciones. Sin embargo, salvo un par de cabezazos, en especial uno al poste en el minuto 84 que estuvo bien controlado por el portero Ter Stegen, el ex jugador del Pachuca no pudo inclinar la balanza.

Con este resultado el Barcelona se ubica dentro de los mejores 8 equipos del campeonato, y disputará los cuartos de final ante el Bayern Munich, que venció 7-1 en el global al Chelsea. Los otros enfrentamientos serán Atalanta vs PSG, RB Leipzig ante el Atlético de Madrid y Manchester City ante el Lyon.