Conade cierra sus instalaciones y envía a sus atletas a sus estados de origen

Los deportistas mexicanos que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en centros de entrenamiento de la capital del país fueron enviados a sus casas par evitar el contagio de la pandemia COVID-19.



La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) confirmó este jueves que de acuerdo con las Federaciones Nacionales, decidió cerrar el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivo y Alto rendimiento (CNAR), en el cual trabajaron hasta ahora gran parte de los competidores olímpicos.



En un comunicado la institución explicó que también dejaron libres a los atletas concentrados en la Escuela Nacional de Entrenadores y el Centro Paralímpico.



"Lo más importante es proteger la integridad y salud de los atletas mexicanos, así como su cuerpo disciplinario (entrenadores, nutriólogos y demás integrantes que los auxilian", señaló la Conade, dirigida por la medallista olímpica de atletismo Ana Guevara.



Según la nota circulada a los medios, los deportistas mantendrán los entrenamientos en sus domicilios, en los que estarán en un principio hasta el 20 de abril, fecha que las autoridades sanitarias del país consideran que será como parte final de la contingencia de salud.



Hasta el momento solo un atleta olímpico de México ha dado positivo de coronavirus, la campeona panamericana de pentatlón Mariana Arceo, quien dio positivo al regresar de una concentración en Europa. Según la Conade, está bien atendida y con muchas posibilidades de salir adelante.



También comenzó el miércoles el regreso a casa de la mayoría de los competidores mexicanos que se entrenan, cuya cifra era de 25 hace unas horas.



El pasado domingo la Conade consideró que el COVID-19 no era una emergencia y no consideró necesario cancelar eventos, pero ante las críticas borró el mensaje de las redes sociales y cambió el discurso hacia la toma de medidas para evitar el contagio.



Según los reportes, en México hay registrados 164 casos de coronavirus, pero la cifra se incrementa a un ritmo superior al 10 por ciento diario.



A diferencia de otros Gobiernos, el de México no ha tomado medidas para estimular el aislamiento y la protección.



El presidente Andrés Manuel López Obrador enseñó hace unas horas los amuletos y estampitas que, según cree, funcionan como "escudo protector" ante las incertidumbre derivada de la crisis por la pandemia.