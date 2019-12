Conade entrega estímulos y adeudan sueldos de entrenadores

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por su titular Ana Guevara, entregó incentivos económicos a atletas y entrenadores por sus resultados positivos en los Mundiales de diferentes disciplinas que se desarrollaron en 2019.

Lo hizo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), donde se les deben salarios de al menos un año a varios entrenadores que trabajan ahí, según confirmaron al menos dos coaches a EL UNIVERSAL.

"El dinero no está en cajas de la Conade. Es algo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", sostuvo Guevara, tras terminar la ceremonia. "La Secretaría debe de liberar el presupuesto para que puedan pagárseles a ellos. Esperemos que el presupuesto se libere y los coaches lo cobren esta semana".

El monto de los estímulos entregados a deportistas y entrenadores no fue revelado por la exvelocista, pero específico que sería igual para todos. Entre las atletas que asistieron y fueron reconocidas en la ceremonia fueron las taekwondoínas María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta, quienes se colgaron preseas en el Mundial de Manchester del verano pasado.

Otros atletas como los clavadistas Iván García y Paola Espinosa, que consiguieron preseas o que concluyeron en el Top 5 en sus justas mundiales, dijo Guevara, también recibirán estos premios.

"El Presidente me mandó a decirle a los atletas que habrá más estímulos para los que tengan un lugar digno en las competencias que disputen en el 2020, incluidos en los Juegos Olímpicos. Este vendrá del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y que recaudará los recursos de lo que le arrebate al crimen organizado", dijo.