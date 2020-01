La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) está al pendiente de las situaciones de coronavirus en China.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, comentó que hay disciplinas con competencias programadas en el país asiático, pero que esperan las notificaciones de las autoridades para conocer si pueden viajar o no.

"Hemos tomado precauciones para determinar si todos estos deportes en China para permitirlos o no de ir", dijo la exvelocista. "Pentatlón, clavados y tae kwon do, si no me falla la memoria, son algunas de las disciplinas con competencias allá".

"Estamos al pendiente de todas las previsiones posibles, tanto de alimentación y condiciones físicas que estén en el menor margen posible de ser contagiados. Dentro de todo, estamos bien".

Guevara agregó que van a esperar si las competencias son canceladas o que las autoridades planteen otro tipo de escenario de competencia.