CONCACAF: México en crisis y Canadá sorprende

Ante el alud de críticas, Gerardo Martino busca respuestas. Y pronto.

La continuidad del argentino como técnico de México quedó en entredicho tras una sucesión de derrotas que desalojaron al Tri del primer puesto en la fase final de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial de Qatar 2022.

De antemano, las visitas consecutivas a Estados Unidos y Canadá se insinuaban como las pruebas más exigentes dentro del proceso de tres años de Martino. Y todo le salió mal.

Con casi ocho grados bajo cero, México cayó 2-1 ante Canadá la noche del martes, cuatro días después de un tropiezo 2-0 contra su archirrival Estados Unidos.

El pálido nivel juego mostrado por el Tri desató diversas recriminaciones, resaltándose el que se le cediera mansamente la iniciativa a sus dos oponentes de Norteamérica.

Los mexicanos se empantanaron en 14 puntos y cayeron al tercer puesto que los mantiene en zona de clasificación directa. Gracias a su mejor diferencia de goles, están por delante Panamá, que contabiliza la misma cantidad de unidades para afianzarse en el cuarto lugar que otorga el pasaje a un repechaje intercontinental.

Canadá lidera sorpresivamente la ronda con 16 puntos en ocho partidos, seguida por Estados Unidos con 15. Los estadounidenses, que se perdieron el previo Mundial, rescataron un empate 1-1 en Jamaica el martes.

El octagonal, al que le restan seis fechas, entra en receso hasta fines de enero.

Hasta aquí, el favoritismo que apuntaba a las tres selecciones de Norteamérica para comandar las posiciones se ha cumplido.

Pero el desplome de México en noviembre alarma. El revés ante Estados Unidos en Cincinnati fue el tercero seguido este año frente a su clásico rival regional, incluyendo en las finales en la primera Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa de Oro entre junio y agosto.

Pese a que Martino contó para el choque contra Estados Unidos con sus principales piezas, como el extremo Hirving Lozano y el atacante Raúl Jiménez, fue superado claramente en todas sus líneas.

Viajó luego a Edmonton, donde lidió con gélidas temperaturas y volvió a evidenciar problemas para salir jugando y generar ocasiones de gol. No fue hasta el final en que pudo descontar con un cabezazo Héctor Herrera.

"En los partidos contra Estados Unidos y Canadá, los defensores, con el balón en los pies, sin tener opciones por delante tenían que terminar regresándosela a Memo (el arquero Guillermo Ochoa) para que buscara un despeje", comentó Jared Borgetti, el retirado delantero mexicano y ahora analista de televisión.

"Eso habla de falta de trabajo, eso habla de que realmente el equipo ha perdido la esencia y eso es más preocupante y no te lo va a solucionar un solo jugador, eso te lo soluciona el trabajo y el saber qué hacer en ciertos partidos", agregó.

Martino no comparte esos cuestionamientos, pero sí reconoció el nivel de la selección ha ido de mayor a menos en su proceso, algo que atribuyó a los inconvenientes para trabajar en medio de la pandemia de coronavirus.

"El balance de la pandemia para acá es de un retroceso futbolístico, no nos encontramos mejor (que) en el 2019", dijo Martino al referirse a un año en el que se coronaron campeones de la Copa de Oro. "Parar nosotros ha hecho daño, no hemos alcanzado el nivel de ese año".

Dijo que ahora lo que corresponde es mejorar en lo futbolístico de cara a la reanudación del octagonal a fines de enero, en que México tendrá que visitar a Jamaica. Antes, disputará un amistoso frente a Chile en Austin, Texas, el 8 de diciembre.

Lo que no anticipa es dar un paso al costado: "No, se me ocurre mejorar, nada más que eso", zanjó.

Una mala noticia para México es que no podrá contar con Lozano para el viaje a Kingston por acumulación de tarjetas amarillas.

La gran sorpresa ha sido la campaña de Canadá, que no sólo comanda la eliminatoria, sino que es la única selección invicta hasta ahora. Los canadienses no se clasifican a un Mundial desde su participación en México 1986. En enero, visitará al colista Honduras.

Panamá, en tanto, marcha cuarto y no renuncia a meterse en la puja por los puestos de clasificación directa.

Los panameños emularon a los canadienses con un par de victorias en esta doble fecha y lo hicieron remontado, primero para someter a Honduras (3-2) de visita y luego en casa contra El Salvador (2-1). En enero acudirán a Costa Rica, que llegó a nueve unidades, tras ganarle al visitante Honduras (2-1) gracias a un gol en el último minuto.

Los ticos se mantienen en el quinto puesto y son escoltados por Jamaica (7 puntos) y El Salvador (6) y Honduras (3).