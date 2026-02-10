Confían en la reaparición de Cristiano con Al Nassr
Cristiano Ronaldo aún no ha ganado un trofeo importante desde su llegada al fútbol de Arabia Saudí, y Al Nassr espera que el astro portugués de 41 años regrese a la acción el miércoles para ayudar al club de Riad a acercarse a un título.
Al Nassr enfrentará al Arkadag de Turkmenistán con una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia 2 de por medio.
Cristiano se perdió los dos últimos partidos de Al Nassr en la Pro League saudí en medio de informes de que el delantero estaba descontento con la forma en que se financia el club, especialmente después de ver a su rival Al Hilal fichar a Karim Benzema en la ventana de transferencias del mes pasado.
Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli son todos de propiedad mayoritaria del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Checo Pérez presenta casco para su regreso a la Fórmula 1
El Universal
El casco incluye la bandera de México y los principales patrocinadores del piloto tapatío.
Deshaun Watson queda libre tras desestimación de dos demandas civiles
AP
Las dos últimas demandas civiles contra Deshaun Watson fueron desestimadas, cerrando su proceso legal iniciado en 2021.
Donovan Carrillo listo para debutar en Juegos Olímpicos de Invierno
El Universal
El patinador mexicano competirá el 10 de febrero en la Milano Ice Skating Arena con el respaldo nacional.