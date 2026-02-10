Confían en la reaparición de Cristiano con Al Nassr

Cristiano Ronaldo aún no ha ganado un trofeo importante desde su llegada al fútbol de Arabia Saudí, y Al Nassr espera que el astro portugués de 41 años regrese a la acción el miércoles para ayudar al club de Riad a acercarse a un título.

Al Nassr enfrentará al Arkadag de Turkmenistán con una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia 2 de por medio.

Cristiano se perdió los dos últimos partidos de Al Nassr en la Pro League saudí en medio de informes de que el delantero estaba descontento con la forma en que se financia el club, especialmente después de ver a su rival Al Hilal fichar a Karim Benzema en la ventana de transferencias del mes pasado.

Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli son todos de propiedad mayoritaria del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

