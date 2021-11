Confinamiento austriaco opaca retorno de Copa Davis

Nadie podrá presenciar los partidos de la Copa Davis en Innsbruck debido a otro confinamiento en Austria. El aforo máximo será de 60% en Turín, donde niños italianos acabarán copando vastos sectores de las tribunas debido a una floja venta de entradas. La concurrencia en Madrid no excederá un máximo de 75%.

No era lo que los organizadores habían planificado para el retorno de la ronda final de la Copa Davis, con otro cambio de formato luego que la edición del año pasado fue cancelada debido a la pandemia de coronavirus.

Después de montar una competición con 18 equipos durante siete días en Madrid en 2019, los jugadores se quejaron que muchos partidos se disputasen entrada la madrugada ante butacas vacías y sin tener suficiente descanso. Los organizadores decidieron ampliar el torneo de este año, que arranca el jueves, y que se escenificará en tres ciudades distintas y 11 días.

Pero el repunte de casos de coronavirus en Europa vuelve a complicar al torneo de equipos de tenis más antiguo del mundo.

"La Copa Davies era una competición en la que solíamos jugar ante multitudes entusiastas", comentó el francés Pierre-Hughes Herbert, especialista de dobles. "En Madrid, el estadio estaba casi vacío. Como si hubieran cerrado las puertas".

Francia enfrentará a Gran Bretaña y la República Checa en Innsbruck, donde se jugará sin público.

"Me da tristeza por Austria, tantos casos (de coronavirus). Me da tristeza por el torneo que no pueda ser una fiesta total", añadió Herbert, quien el domingo hizo sociedad con su compatriota Nicolas Mahut para conquistar el título de dobles en la Copa Masters de la ATP.

Cada ciudad albergará dos grupos de tres equipos y al menos un cruce de cuartos de semifinales, para culminar con las semifinales y final en Madrid.

Con Rafael Nadal descartado por el campeón defensor España debido a una lesión del pie izquierdo que puso fin prematuro a su carrera, Rusia es el equipo a batir al contar con Daniil Medvedev y Andrey Rublev, segundo y quinto del ranking respectivamente.

"Nos podemos ver como los grandes favoritos por la clase de equipo que tenemos", dijo Medvedev, reinante campeón del Abierto de Estados Unidos.

Rusia, que deberá competir con las siglas RTF (Federación Rusa de Tenis) durante el torneo debido a las sanciones impuestas al país por un escándalo de dopaje, tendrá a España y Ecuador como rivales de grupo.

España aún cuenta con un fuerte equipo en el que sobresale el juvenil Carlos Alcaraz, flamante campeón del torneo Next Gen de la ATP, y un par de jugadores que se encuentran entre los 20 primeros del ranking, como es el caso de Roberto Bautista Agut y Pablo Carreño Busta.

El número uno mundial Novak Djokovic lidera al equipo de Serbia en Innsbruck contra la anfitriona Austria y una Alemania sin Alexander Zverev, quien el domingo se coronó en la Copa Masters.

Djokovic, quien sucumbió ante Zvevev en las semifinales de la Copa Masters y se quedó sin subir al podio en los Juegos Olímpicos de Tokio, manifestó que está "muy motivado por representar a mi país".

"Puedo contra cualquiera en la Copa Davis, pero la Davis es una competición de equipos", dijo Djokovic. "No depende de mí. Tenemos que tratar de ganar otro punto de sencillos, uno de dobles. Confío que mis demás compañeros estén en buenas condiciones y listos".

Con John Isner (24 del ranking) y Reilly Opelka (26), dos jugadores que miden más de 2 metros de estatura, Estados Unidos se las verá con Italia y Colombia en Turín, en la misma superficie súper rápida que se usó para la Copa Masters. Los estadounidenses son el equipos más laureado en la historia del torneo, con 32 títulos.

La mejor carta de los colombianos es su binomio de dobles conformado por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, disponiendo de Daniel Galán (111) y Nicolás Mejía (275) para los individuales.

Italia perdió por lesión a Matteo Berrettini, subcampeón de la última edición de Wimbledon, pero cuenta con Jannik Sinner, flamante Top 10, y Lorenzo Sonego, oriundo de Turín.

Cada cruce en las pistas duras baja techo será al mejor de tres partidos, con dos duelos de sencillos y uno de dobles. Los ganadores de los seis grupos, además de los dos mejores segundos en base a sets y juegos ganados, avanzarán a los cuartos de final.