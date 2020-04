Confinamiento pega en lo deportivo a la LFFB

El presidente de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, el potosino Ricardo Ochoa Varela, menciona que deportivamente hablando sí afecta este confinamiento que se está teniendo por cuestiones del COVID-19, y que por el lado económico no tanto, ya que esta organización se realiza sin fines de lucro.

Al respecto Ricardo Ochoa, entrevistado vía telefónica comentó, "en lo deportivo es donde nos pega un poco más, ya que era el cuarto torneo en forma consecutiva, ya los equipos iban con buen ritmo, ya se habían jugado 6 fechas, pero bueno, debido a esta contingencia que hay en el país, lo más importante es la salud de todas las jugadoras, sus familiares, de los aficionados, medios de comunicación, por lo que debemos de acatar lo que ordene el sector Salud".

Con relación a que el parón de actividades deportivas se podría prolongar hasta finales de mayo, que tanto más afectaría a la LFFB, el presidente de este organismo señaló, "sí nos afectaría, pero aquí lo importante, repito, es la salud de todos, y depende de las indicaciones de la autoridades, se verá qué se puede hacer, en caso de que esto se prolongue hasta mayo, la liga la tendríamos que iniciar a finales de junio, porque habría que darles a los equipos un tiempo para que realicen una mini pretemporada, además de que existiría el temor de viajar de estado a estado, porque quieras o no, los padres de familia van a quedar ciscados por la situación, por lo que va a ser algo complicado, por lo que hay que esperar los tiempos que marca la autoridad correspondiente, adaptarnos y reanudar el torneo ya que sólo faltan 4 jornadas para terminar este campeonato, y jugar liguilla, y si no, entonces celebrar una junta con los entrenadores y tratar de llegar a un acuerdo, y en base de cómo se den las cosas, tomar una determinación".

Se preguntó que al no ser profesionales, las jugadoras de los diferentes equipos llevan entrenamiento o no en casa y el presidente de la LFFB mencionó, "sí entrenan en casa, aunque no son las mismas condiciones, porque a lo mejor sus espacios son más reducidos, viven con sus familiares y hay ciertas restricciones, pero entrenan como pueden, por su parte, en la Liga de subieron algunas video con integrantes de varios equipos para promover el "Quédate en Casa", por lo que se espera que este mensaje sirva para que la población se concientice y no salga a menos de que sea muy necesario".