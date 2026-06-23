Confirman lesión muscular del brasileño Raphinha
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
NUEVA YORK, EU.- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado para anunciar que el delantero Raphinha sufrió una lesión muscular durante la victoria por 3-0 contra Haití por la segunda fecha del Grupo C.
"Raphinha se sometió a una prueba diagnóstica el sábado que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho", se lee en el texto difundido por la CBF, el cual no se especificó una fecha de regreso del delantero del Barcelona.
La nota agrega que Raphinha "seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el cuerpo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la cancha lo antes posible".
El DT de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, incluyó a Rayan por Raphinha luego que el delantero sintiera dolor poco después del segundo gol del triunfo del pasado viernes 19 en Filadelfia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El médico de la "canarinha", Rodrigo Lasmar, decidió someter a Raphinha a un examen médico más exhaustivo luego de la preocupación que el delantero le transmitió en pleno campo de juego.
La prensa brasileña estima que Raphinha se perderá el partido del próximo miércoles 24 contra el combinado de Escocia por la tercera y última fecha del Grupo C, que la "canarinha" lidera con 4 puntos, la misma cantidad que el equipo de Marruecos, que ese mismo día se medirá contra la selección de Haití.
no te pierdas estas noticias
Mbappé anota dos veces y Francia vence a Irak en Filadelfia
AP
El partido en Filadelfia sufrió una pausa por lluvia, pero Francia mantuvo el control con Mbappé y Dembélé.
Noruega avanza a dieciseisavos con dos goles de Haaland
AP
Haaland suma cuatro goles en el torneo y lidera la tabla de anotadores junto a Messi y Mbappé.
Guadalajara albergará dos partidos clave del Mundial 2026
El Universal
Colombia y República Democrática del Congo disputan el primer lugar del Grupo K.