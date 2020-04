CONMEBOL ya piensa en la vuelta del fútbol

La CONMEBOL empezó a trabajar el martes en un protocolo médico para entrenamientos y partidos oficiales cuando se retome la actividad suspendida por la pandemia de coronavirus.

El regreso del fútbol en Sudamérica, sin embargo, es todavía una incógnita.

A través de una videoconferencia, 22 médicos jefes médicos de las selecciones sudamericanas junto a miembros de la comisión médica de la entidad analizaron medidas para prevenir el coronavirus y definir “modalidades de entrenamientos individuales y colectivos; realización de test a los deportistas, desinfección de sitios común e higiene personal del atleta”, según un comunicado de la entidad rectora.

“La salud siempre estará por encima de todo y las decisiones se tomarán en función de esa premisa”, dijo el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

Ante el avance del coronavirus en Sudamérica, la CONMEBOL suspendió el 12 de marzo la Copa Libertadores tras completarse la segunda fecha de la etapa de grupos. La Sudamericana ya había completado la primera fase.

Casi de inmediato las ligas de la región también se interrumpieron.

Con la mayoría de los países cumpliendo cuarentena obligatoria, es poco probable que la actividad se reanude al corto plazo.

La entidad detalló que el protocolo de desconfinamiento para la vuelta de los equipos y selecciones se aplicará “en primer momento a los entrenamientos y luego a las competiciones”.

Y aclaró que “siempre estarán sujetas a las leyes y recomendaciones sanitarias de cada país”.

Uno de los médicos que participó el encuentro dijo a The Associated Press que “por ahora no hay conclusiones firmes”.

“Si arranca, ¿cómo hacemos con los vestuarios, los jugadores? No hay nada estandarizado a nivel mundial”, detalló el facultativo que no quiso identificarse porque no estaba autorizado a dar información sobre el cónclave.

“Se quiere hacer desde CONMEBOL un protocolo para todos en Sudamérica y que sea posible de utilizar. En una semana o diez días va a estar”, adelantó.