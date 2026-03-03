Convocan a la carrera "Somos UASLP Matehuala"

La comunidad universitaria y el público en general están invitados a participar en la carrera atlética "Somos UASLP Matehuala", que se llevará a cabo el viernes 20 de marzo de 2026 en punto de las 8:30 de la mañana.

De acuerdo con la convocatoria, la salida y meta estarán ubicadas en la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano (UAMRA), en Matehuala, San Luis Potosí.

El costo de inscripción será de 150 pesos y podrá realizarse del lunes 2 al 13 de marzo de 2026 en los siguientes puntos: en el área de Servicios Estudiantiles de la UAMRA (tercer piso del edificio administrativo) y en la Preparatoria de Matehuala.

La entrega de números se efectuará los días 17 y 18 de marzo, en un horario de 8:00 a 15:30 horas, en los mismos lugares donde se realizaron las inscripciones.

En cuanto a la premiación, se otorgará medalla a las primeras 300 personas en cruzar la meta, así como reconocimiento a los tres primeros lugares generales en las ramas femenil y varonil.

El evento contará con área de recuperación e hidratación para los participantes, además de servicio de primeros auxilios a cargo del Centro de Salud y Protección Civil Universitaria.

El Comité Organizador informó que se exime de responsabilidad por cualquier lesión o daño que pudiera sufrir el atleta como resultado directo o indirecto de su participación, al tratarse de un riesgo deportivo.