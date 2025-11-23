Coral Bonilla se consagra bicampeona del Surf Open Cerritos 2025

LA PAZ, BCS., noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Desde semanas antes del arranque del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025, la de Baja California Sur, Coral Bonilla, fue contundente, sabía que tenía la gran oportunidad de volver alcanzar la gloria en su tierra, y bastó con subir la tabla para dominar las olas que conoce a la perfección y convertirse de bicampeona del evento.

"Mi meta es volver a ganar", fueron las palabras que lanzó "Coco" antes de la cita en el destino sudcaliforniano... y lo consiguió.

La joven atleta se volvió a colocar la corona de la competencia tras imponer un gran dominio (15.84) sobre las olas en la ronda final.

A pesar de su superioridad a lo largo del heat, su hermana Moana Bonilla (9.07); la originaria de Puerto Escondido, Summer Sivori (8.53); y a la colimense Lilo González (7.14), intentaron obstaculizar el sueño de Coral, sin embargo, "Coco" no quitó el dedo del renglón y sus dos mejores olas (8.17 y 7.67) fueron suficientes para llenarse de gloria ante la ovación de la afición que se dio cita en bajo el sol y en el mar y la arena de Cerritos.

"La verdad siempre se siente increíble, gracias a ustedes por estar aquí viendo y apoyando. Se lo dedico a mi familia", apuntó "Coco" durante los festejos tras lograr la doble corona.