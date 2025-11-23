Marsella alza su voz contra narco

Marsella, Francia.- Más de 6,000 personas desafiaron este sábado en Marsella a las mafias del narcotráfico, que lanzaron un nuevo envite al Estado francés al asesinar hace 9 días al joven Mehdi Kessaci únicamente por, según las primeras pistas, ser hermano de Amine, un conocido político antidroga.

“Mi hermano ha muerto solamente por ser mi hermano. Ha muerto sin motivo”, dijo Amine, de 22 años, en un mensaje que había grabado previamente a la concentración celebrada junto al lugar del crimen, en la rotonda Claudie Darcy, en el cuarto distrito de Marsella.

Durante cerca de una hora, 6,200 personas, según datos oficiales -muchas de ellas vestidas de blanco y con flores- fueron llegando, poco a poco y a pesar del intenso frío, a la rotonda donde Mehdi fue tiroteado por dos hombres en moto el pasado 13 de noviembre, a plena luz del día. Tenía solo 20 años.

Justo allí, se formó un santuario improvisado donde, además de ramos de flores, se colocaron velas. Amine, presente en el tributo pero que no dio declaraciones en directo (solo el mensaje que había grabado previamente), y su madre protagonizaron los momentos más emotivos del acto.

Este joven -candidato a diputado en 2024 por Los Ecologistas- está considerado como una de las principales voces de la sociedad civil contra los narcos al haber denunciado públicamente su desmesurado poder. Amine se involucró en esa lucha precisamente por la muerte en 2020 de su hermano mayor, Brahim.

“Es el segundo hijo que me arrancan”, declaró, desconsolada, Ouassila Benhamdi, la madre de Amine, quien vestía una camiseta blanca con la foto de su hijo asesinado.

“Justicia para Mehdi”, “Por la vida, por Mehdi, por la República, por Marsella, marchamos” fueron lemas vistos y coreados durante la concentración, en la que hubo dos momentos de un minuto de silencio.

Para Naim Zriouel, fundador de un proyecto de inclusión en los centros de formación profesional de Marsella, “la ausencia de modelos positivos” puede llevar a los jóvenes más desfavorecidos a optar por el dinero fácil del narcotráfico.

“Es la guerra de la esperanza contra el miedo. Hay que maximizar el tiempo positivo de nuestros jóvenes lo antes posible para que encuentren su lugar en este mundo”, opinó a EFE Zriouel, quien criticó la influencia en la juventud que tiene la violencia de los vídeojuegos y las redes sociales.

Marsella es, desde hace más de 40 años, uno de los puntos con mayor tráfico de droga de Europa y uno de los que registran más asesinatos en el continente por este fenómeno.