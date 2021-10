Cordero y Hernández ganan la Panamericana

El piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández hicieron historia al consagrarse tetracampeones de la Carrera Panamericana en su edición 2021, luego de un arranque complicado lograron remontar y revertir la situación.

La dupla Damiron iba liderando la competencia, pero en el tramo número dos del día final Cordero sacó ventaja acortando sus tiempos hasta lograr rebasarlos y quedarse como líder.

Estrategia, tiempos y navegación fueron los componentes esenciales para lograr el tan esperado resultado, en la terapia intensiva de la competencia con un final de alarido y con cronómetro en mano, Cordero se coronó tetra campeón de la carrera panamericana 2021, una hazaña verdaderamente impactante y digna de plasmar en el libro histórico de la mítica competencia.

"Muy felices y contentos de lograr el triunfo nuevamente, la verdad veíamos difícil lograr este triunfo ya que la dupla Damiron fue un buen contendiente durante estos días, pero en los últimos tramos logrados recortar tiempos y quedarnos en la primera posición. Fue un final cardiaco, dramático, lo importante fue que logramos llevarnos esa anhelada cuarta estrella, Marco fue una pieza clave para lograr este triunfo y me siento muy afortunado de que sea mi navegante", comentó el piloto potosino.

Y agregó: "No me queda más que agradecer a mi equipo 399 Tactical GHR Motorsport que durante todo el trayecto le dieron un excelente mantenimiento al Malditillo y estuvieron pendientes de cualquier desperfecto lo cual nos hizo campeones, gracias a control dinámico de masas, a Flavio Laborde por todo el empeño, a mis patrocinadores 399 Tactical, Tropicana, Roddyck, Ixaya, Maredutti, gracias por su apoyo y confianza, agradecido también con mi familia, los medios de comunicación, la prensa potosina por dar cobertura de este hecho histórico que no solo es un logro para mi equipo, es para todo San Luís Potosí".

Con este triunfo Ricardo Cordero cierra una edición más de la Carrera Panamericana, Ricardo es leyenda y este triunfo lo catapulta como el mexicano con más títulos ganados de esta competencia llevándose su cuarto título absoluto.