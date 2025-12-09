Corea del Sur elige Puebla como sede de entrenamientos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Luego de darse a conocer los grupos, horarios y sedes de la Copa del Mundo 2026 para todos los países participantes del torneo de FIFA, las selecciones han comenzado a moverse por diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Canadá con miras a escoger la ciudad para su concentración.

Una de ellas es Corea del Sur, país que forma parte del Grupo A junto con el Tricolor de Javier Aguirre, Sudáfrica y el vencedor del playoff UEFA Ruta D, que, luego de saber su calendario, viajó a tierras aztecas para conocer su posible campo de entrenamiento.

El grupo liderado por Hong Myung-bo, entrenador del combinado, se presentó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla para conocer las instalaciones y visualizar los trabajos que podría realizar, incluso con algún partido de preparación.

Corea del Sur, una de las grandes potencias del futbol en Asia, jugará todos sus partidos de la primera fase en México, realizando viajes a Guadalajara y Monterrey, por lo que tomarían Puebla como un punto estratégico.

La visita de los representantes del equipo coreano fue presumida por Carla López-Malo, Secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, quien se mostró motivada, recordando que junto a su equipo realizó un viaje a Washington durante el sorteo para hablar con los diferentes países.

"Recibimos a la Selección de Corea del Sur para una visita técnica encabezada por su entrenador Hong Myung-bo, quien evaluó la infraestructura de Puebla como posible sede de entrenamientos rumbo al Mundial 2026", escribió Malo Villalón.