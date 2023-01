Correa vuelve a los Mellizos

Carlos Correa cambió de destino por segunda vez, para volver al punto de origen.

El puertorriqueño llegó el martes a un acuerdo por seis años y 200 millones de dólares para volver a los Mellizos de Minnesota, el equipo en el que militó la campaña anterior, dijo una persona cercana a las negociaciones.

Correa no había podido formalizar los convenios previos con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

El acuerdo con el campocorto estelar podría ascender a 270 millones de dólares en 10 campañas si el pelotero se mantiene saludable. La firma depende de un examen médico exitoso, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio no se ha anunciado oficialmente.

Correa se encontraba el martes en el área metropolitana de Minneapolis para someterse al examen, añadió la persona.

El 13 de diciembre, Correa llegó a un acuerdo por 13 años y 350 millones de dólares con los Gigantes, quienes programaron una conferencia de prensa para una semana después, a fin de anunciar la contratación.

La conferencia se canceló a unas horas de llevarse a cabo, ante preocupaciones del club por una lesión de tobillo que Correa sufrió en 2014. Esa noche, Correa pactó por 12 años y 315 millones de dólares con los Mets, que mostraron también preocupaciones sobre el tobillo tras un examen médico efectuado el 22 de diciembre y fueron posponiendo la firma mientras intentaban negociar medidas que los protegieran en casos de lesiones.

El acuerdo con los Mellizos contempla una bonificación de 8 millones de dólares por la firma. La mitad de ese monto se cubriría el mes próximo y la otra en febrero de 2024. Los salarios serían de 32 millones de dólares en cada una de las primeras dos temporadas, 36 millones en 2025, 31,5 millones en 2026, 30,5 millones en 2027 y 30 millones en 2028.

Asimismo, el convenio incluye opciones de renovación por 25 millones en 2929, 20 millones en 2030, 15 millones en 2031 y 10 millones en 2032. Esos salarios quedarían garantizados si Correa cumple 575 apariciones en el plato en 2028, 550 en 2029, 525 en 2030 y 502 en 2031.

El contrato podría ascender a 225 millones en siete temporadas, 246 millones en ocho años y 260 millones en nueve campañas.

Las opciones de Correa se activarían también si finaliza entre los cinco primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la temporada, la Serie de Campeonato o la Serie Mundial, o bien si gana el Bate de Plata.

Después del examen médico, los Mets estaban dispuestos a pagar 157,5 millones garantizados en seis temporadas, dijo la fuente.

Aunque el dinero garantizado seguía reduciéndose en cada acuerdo sucesivo, el valor anual aumentaba de 26,9 millones con San Francisco a 33,3 millones con Minnesota. Nueva York habría garantizado originalmente 210 millones en las primeras ocho campañas.

Correa se marchó de las filas de los Astros de Houston y llegó a los Mellizos en el receso previo al año anterior, mediante un acuerdo por tres años y 105,3 millones de dólares, que incluía posibilidades de rescisión después de cada temporada. Tras devengar 35,1 millones en 2022, el boricua buscó un contrato de mayor plazo en otro equipo.

Scott Boras, agente de Correa insistió el mes pasado en que la cirugía a la que se sometió el pelotero en 2014 para reparar una fractura en el peroné derecho no debía ser un problema. El doctor Kevin Varner, presidente del Departamento de Ortopedia en el Hospital Metodista de Houston, fue quien operó a Correa.