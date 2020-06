"Corren" a Cruz Azul de centro deportivo en Juriquilla por casos de Covid-19

La pretemporada de Cruz Azul se ha convertido en un verdadero desastre, no sólo por el anuncio de miembros del club contagiados de Covid-19, sino porque no se ha podido trabajar como se estaba planeado.

La Máquina salió a mediados de la semana a Juriquilla, Querétaro, para entrenar en el centro deportivo La Loma, pero al darse a conocer los resultados de los exámenes ya no dejaron trabajar al equipo en esas instalaciones, por lo que debieron buscar refugio en el Centro Deportivo Gallo, las instalaciones que usa el Querétaro.

El portal Mediotiempo, refirió que en el hotel donde está hospedado el equipo cementero hay alarma por los contagios, desde que llegaron se les pidió papeles para demostrar que los jugadores estaban sanos, pero después de estos incidentes, las alarmas han aumentado.

En el hotel el equipo cementero solo tiene acceso a la cancha de futbol y a un salón donde comen, y se utiliza el baño que se encuentra junto a las albercas.