Cowboys de Dallas ignora la pandemia y venden boletos

Los Cowboys de Dallas han ignorado la pandemia de Covid-19 y venden boletos con la regularidad de otros años.

Mientras la mayoría de los equipos de la NFL han comunicado que no tendrán aficionados, por lo menos en septiembre, el conjunto de la estrella no ha explicado qué hará con el boletaje para el 2020.

En redes sociales se filtró que Dallas vende todavía los suites completos para la actual campaña, con precios entre 12 mil y 40 mil dólares.

A una semana del arranque de la temporada, la NFL se prepara para una temporada atípica por el Covid-19; sin embargo, contrario a MLB o NBA, ya que no cerrará todas las puertas o se concentrará en una burbuja. Cada equipo ha anunciado un plan durante la campaña 2020.

Cuatro franquicias (Chiefs, Dolphins, Jaguars y Colts) tendrán un acceso limitado desde el comienzo; tres equipos no han comunicado un plan durante la temporada (Cowboys, Browns y Buccaneers); otros tres cerrarán sus puertas todo el 2020 (Raiders, Washington y Bears), y el resto no contará con aficionados en septiembre o hasta nuevo aviso.

De acuerdo con Forbes, Dallas perdería hasta 600 millones de dólares si disputa su temporada sin aficionados en el AT&T Stadium. Mientras que toda la NFL no recibiría 5 mil millones de dólares.