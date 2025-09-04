Cowboys-Eagles; ¿Dónde y a qué hora ver kickoff de la NFL?

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 04, 2025 12:31 p.m.
El Lincoln Financial Field abrirá sus puertas para recibir a los Cowboys de Dallas en el kickoff de la temporada 2025 de la NFL. Los Eagles de Filadelfia, campeones vigentes del Super Bowl, se presentarán ante su gente en un duelo divisional ante su acérrimo rival.
Los dirigidos por Nick Sirianni comenzarán la defensa de su corona ante un conjunto de Dallas que aún se duele de la partida de su mejor jugador, Micah Parsons, a las filas de los Packers de Green Bay. Con esta situación a su favor, el mariscal de campo Jalen Hurts apunta a tener una noche menos apurada en los controles de los Eagles.
Respaldado por la mejor línea ofensiva de la liga, el mejor dúo de receptores en la NFL y el que fuese votado el mejor jugador de la temporada 2024, Hurts buscará extender su invicto en Semana 1 (4-0). El aporte que Saquon Barkley, A.J. Brown y Devonta Smith hagan a la causa de los monarcas será clave para derrotar a los Cowboys del debutante Brian Schottenheimer.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo el juego entre los Cowboys de Dallas y los Eagles de Filadelfia este jueves 4 de septiembre?
Los campeones del Super Bowl LIX se presentarán ante su afición en el kickoff de la temporada 2025 de la NFL. Eagles y Cowboys iniciarán la campaña en un duelo de mucho odio deportivo.
Cowboys de Dallas vs Eagles de Filadelfia
Fecha: jueves 4 de septiembre
Hora: 18:30 horas (centro de México)
Transmisión: Canal 9, ESPN 2, DAZN y Disney+ Premium

