Cowboys remontan y vencen a Eagles
Dak Prescott guía a los Cowboys a una victoria épica sobre los Eagles en un emocionante duelo de la NFL
ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 42 yardas cuando el tiempo expiró después de que Dak Prescott remontara a Dallas de un déficit de 21 puntos y los Cowboys vencieran 24-21 a los Eagles de Filadelfia en un emocionante partido lleno de errores el domingo.
Los Cowboys (5-5-1) convirtieron en su tercera oportunidad de desempate del cuarto período para extender la racha ganadora de Prescott en casa contra oponentes de la División Este de la NFC a 19 en su primer juego en el AT&T Stadium desde la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.
Los Eagles (8-3) todavía están en buena posición para ser los primeros ganadores consecutivos en la NFC Este desde que ganaron cuatro títulos divisionales seguidos de 2001 a 2004, pero la ofensiva volvió a la forma que ha frustrado a A.J. Brown después de que el receptor estrella tuviera un papel importante en la ventaja de 21-0 al inicio del segundo cuarto.
Filadelfia perdió con una ventaja de al menos 21 puntos por primera vez desde 1999, cuando Arizona venció a los Eagles 25-24. Fue la primera victoria para Dallas cuando iba perdiendo por tres touchdowns desde que los Cowboys vencieron a los Rams 34-31 en 2014.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Cowboys remontan y vencen a Eagles
AP
Dak Prescott guía a los Cowboys a una victoria épica sobre los Eagles en un emocionante duelo de la NFL
Hayden Rodgers se corona en el Cero Surf Open Cerritos 2025
PULSO
El surfista estadounidense Hayden Rodgers logra la victoria en el evento de surf en Cerritos 2025
Lando Norris sacude Campeonato de Pilotos de F1 2025
El Universal
La descalificación de Lando Norris cambia el panorama en la F1. ¿Quién se acerca al título?