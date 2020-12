Crecen rumores sobre ruptura de "Chicharito" Hernández y Sarah Kohan

Las especulaciones en torno a la supuesta separación de Javier "Chicharito" Hernández y la modelo Sara Kohan, siguen creciendo.

Después de generar dudas al ver cómo pasaron la Navidad, las dudas no cesan. El futbolista mexicano sólo subió una foto de él enviando un mensaje de Feliz Navidad, mientras su pareja mostró una foto con sus hijos.

Hace dos días, Sarah, madre de los dos hijos de Hernández Balcázar compartió en sus historias de Instagram que insinuaba el fin de una relación. Lo eliminó de inmediato, pero ya había sido visto por varios seguidores.

"La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación", decía parte del mensaje de la modelo.

Ante los rumores, ni Kohan ni el elemento de Los Ángeles Galaxy han desmentido las versiones.

Javier "Chicharito" Hernández contrajo matrimonio con la modelo australiana en marzo de 2019.