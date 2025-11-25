Cristiano Ronaldo elude sanción en el Mundial tras decisión de la FIFA

MIAMI (AP) — Cristiano Ronaldo probablemente no se perderá ningún partido de Portugal en la Copa del Mundo a pesar de su tarjeta roja en un partido de clasificación por dar un codazo a un oponente de Irlanda.

La FIFA publicó un veredicto disciplinario el martes que impuso una suspensión de tres partidos, aunque con dos de esos partidos diferidos por un período de prueba de un año.

Cristiano cumplió el partido de suspensión obligatoria en el último duelo de Portugal en la eliminatoria la semana pasada —una victoria 9-1 sobre Armenia que aseguró su lugar en la Copa del Mundo en América del Norte.

Se esperaba que la superestrella fuera suspendida por al menos un partido más y comenzara lo que será su sexto Mundial en la banca.

"Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba" entonces los dos partidos restantes de la suspensión se activarían, según comentó la FIFA.

El organismo rector del fútbol tiene autoridad disciplinaria sobre los partidos de selecciones nacionales y Portugal tiene programados dos partidos amistosos en marzo, y probablemente uno o dos partidos de preparación a finales de mayo o junio. La Copa del Mundo, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio.

Crisitano Ronaldo lanzó un brazo y golpeó al defensor irlandés Dara O'Shea con el codo en la derrota 2-0 en Dublín hace dos semanas.

El veredicto de la FIFA llega una semana después de que el jugador se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para una cena formal con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también asistió al evento y posó para una foto selfie con Cristiano.

Crisitano ha jugado en la liga saudí durante tres años para un club mayoritariamente propiedad del fondo soberano que preside el príncipe. Arabia Saudí será sede de la Copa del Mundo 2034 y ha sido un importante respaldo financiero de la FIFA en los últimos dos años.

La FIFA dijo que su veredicto disciplinario de "la suspensión de tres partidos está sujeta a apelación ante el Comité de Apelación de la FIFA".

No estaba claro quién podría tener legitimación para impugnar el veredicto, y si eso podría ser la federación de fútbol de Irlanda o los oponentes de Portugal en la Copa del Mundo.

Trump tiene previsto asistir a la ceremonia del sorteo el 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington D.C., donde Portugal, uno de los cabezas de serie del torneo de 48 equipos, conocerá a sus tres oponentes en un grupo de todos contra todos.

