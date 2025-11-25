Rayados y América abren la serie en el "Gigante de Acero"

La serie entre Rayados de Monterrey y las Águilas del América abren su primer capítulo mañana miércoles 25 noviembre en la cancha del estadio BBVA, mejor conocido con el "Gigante de Acero".

El balón rodará a las 21:10 de la noche.

Las Águilas concluyeron el torneo Apertura 2025 como el cuarto lugar general con 34 unidades, mientras que los Regiomontanos fueron quintos con 31 puntos.

Ambas escuadras se reportan listas para encarar este primer duelo, presentan plantilla completa.

Durante el torneo regular se enfrentaron en tierras regias y el resultado fue una igualada a dos tantos.

Un aspecto importante que tendrán que cuidar los Rayados será la defensa, ya que permitieron 29 dianas en su marco, pero en la ofensiva anotaron 33 goles.

Por su parte los Azulcremas fue de los mejores rompiendo las redes de los rivales, 33 goles a su favor, mientras que la defensa, únicamente les pudieron anotar 18 en contra.

El factor André Jardine será clave, el director técnico brasileño sabe dirigir a sus pupilos en fase de eliminación directa, no por nada el América pudo lograr la hazaña de ser Tricampeón bajo su mando.

En cuanto a los Rayados, dirigidos por el español Domenec Torrent sabe de la obligación que tiene la institución de salir campeones para este certamen, tomando en cuenta que Monterrey siempre invierte buena cantidad de dinero en refuerzos con el objetivo de llevarse el título.

El último antecedente en Liguilla entre estos dos equipos se dio en la Final del Apertura 2024, en la cual las Águilas ganaron con global de 3-2 y se quedaron con el campeonato.