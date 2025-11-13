logo pulso
Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Cristiano Ronaldo expulsado por dar codazo a jugador de Irlanda

La estrella portuguesa fue expulsada tras dar un codazo a Dara O'Shea en un partido crucial

Por AP

Noviembre 13, 2025 06:02 p.m.
A
Cristiano Ronaldo expulsado por dar codazo a jugador de Irlanda

DUBLÍN (AP) — La estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue expulsado por dar un codazo al defensor de Irlanda, Dara O'Shea, en la segunda mitad de su partido de clasificación para la Copa del Mundo el jueves.

Ronaldo se arriesga a una suspensión de dos partidos, lo que lo dejaría fuera del primer partido del torneo de la Copa del Mundo, si Portugal se clasifica.

Ronaldo lanzó su codo derecho en la espalda de O'Shea alrededor de la hora de juego en el Aviva Stadium, mientras Irlanda mantenía una sorprendente ventaja de 2-0.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla, pero minutos después la cambió a roja tras una revisión de video.

Troy Parrott anotó dos veces en la primera mitad para revivir las esperanzas de clasificación de Irlanda.

Cristiano Ronaldo expulsado por dar codazo a jugador de Irlanda
Cristiano Ronaldo expulsado por dar codazo a jugador de Irlanda

Cristiano Ronaldo expulsado por dar codazo a jugador de Irlanda

