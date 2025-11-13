Portugal en shock: Cristiano Ronaldo expulsado por agresión a jugador de Irlanda
El mundo del fútbol se sorprende con la expulsión de Cristiano Ronaldo por un acto violento en el partido contra Irlanda.
DUBLÍN (AP) — La estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue expulsado por dar un codazo al defensor de Irlanda, Dara O'Shea, en la segunda mitad de su partido de clasificación para la Copa del Mundo el jueves.
Ronaldo se arriesga a una suspensión de dos partidos, lo que lo dejaría fuera del primer partido del torneo de la Copa del Mundo, si Portugal se clasifica.
Ronaldo lanzó su codo derecho en la espalda de O'Shea alrededor de la hora de juego en el Aviva Stadium, mientras Irlanda mantenía una sorprendente ventaja de 2-0.
El árbitro mostró una tarjeta amarilla, pero minutos después la cambió a roja tras una revisión de video.
Troy Parrott anotó dos veces en la primera mitad para revivir las esperanzas de clasificación de Irlanda.
