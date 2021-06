Cristiano Ronaldo lamenta la eliminación de Portugal con Courtois

Para Cristiano Ronaldo, la suerte no acompañó a Portugal y se lo hizo saber a Thibuat Courtois, arquero de la selección de Bélgica.

"Culo, ¿eh? [La pelota] no quiso entrar hoy a la portería. Buena suerte", le dijo el lusitano al también guardameta del Real Madrid.

Este domingo los portugueses cayeron 1-0 ante los belgas y perdieron la defensa del título de la Eurocopa. El más señalado ha sido Ronaldo, quien no pudo vencer a Courtois.

Durante los 90 minutos del encuentro, Portugal tuvo el 57 por ciento de posesión y disparó 23 veces, de los cuales solo cuatro fueron a la dirección entre los tres postes de la portería y atajadas por el largo arquero de 1.98 metros de estatura; el capitán lusitano solo remató en una ocasión.

En la fase de grupos, CR7 anotó cinco de los siete goles que marcó su selección. Al quedar eliminado, Europa conocerá un nuevo campeón.