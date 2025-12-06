logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cristiano Ronaldo y Portugal no vendrán a México para el Mundial

Cristiano Ronaldo y su equipo no participarán en los partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en México, confirmó la FIFA.

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 09:08 p.m.
A
Cristiano Ronaldo y Portugal no vendrán a México para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Luego de llevarse a cabo el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026, la ilusión por tener a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal en México creció en todos los aficionados nacionales.

El programa de la FIFA indicaba que tanto España como Portugal, ubicados en los grupos H y K, respectivamente, tenían posibilidades de tener un partido en territorio nacional; sin embargo, este día se confirmó que sólo será el equipo español.

Si bien, sí habrá actividad del Grupo K en territorio azteca, este duelo será entre Uzbekistán frente a la Selección de Colombia y se llevará a cabo el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Por su parte, el choque Clase A que tendrá México será en Guadalajara, en el Estadio Akron. En el recinto tapatío las selecciones de Uruguay y España se enfrentarán el viernes 26 de junio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Portugal enfrentará sus tres partidos de Fase de Grupos en Houston (2) frente a Uzbekistán y otro con rival por confirmar y en Miami, ante Colombia.

Además de los siete duelos confirmados para la Fase de Grupos, México albergará tres más de rondas eliminatorias. En Ciudad de México disputará un encuentro de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final; Monterrey tendrá otro de Dieciseisavos.

Los partidos en México durante el Mundial 2026

Juegos en Guadalajara

· Corea del Sur vs Ganador del Playoff de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte) / Jueves 11 de junio

· Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental / Martes 23 de junio

· España vs Uruguay / Viernes 26 de junio

Juegos en Monterrey

· Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / Domingo 14 de junio

· Túnez vs Japón / Sábado 20 de junio

· Sudáfrica vs Corea del Sur / Miércoles 24 de junio

Juego en Ciudad de México

· Uzbekistán vs Colombia/ Miércoles 17 de junio

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cristiano Ronaldo y Portugal no vendrán a México para el Mundial
Cristiano Ronaldo y Portugal no vendrán a México para el Mundial

Cristiano Ronaldo y Portugal no vendrán a México para el Mundial

SLP

El Universal

Cristiano Ronaldo y su equipo no participarán en los partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en México, confirmó la FIFA.

Lorena Ochoa enfocada en apoyar a niños y promover el golf
Lorena Ochoa enfocada en apoyar a niños y promover el golf

Lorena Ochoa enfocada en apoyar a niños y promover el golf

SLP

EFE

La ex número uno de la LPGA se dedica a ayudar a niños y promover el golf entre jóvenes.

Gregorio Paltrinieri lidera inicio del relevo de la antorcha para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina
Gregorio Paltrinieri lidera inicio del relevo de la antorcha para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina

Gregorio Paltrinieri lidera inicio del relevo de la antorcha para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina

SLP

AP

Giancarlo Peris, portador de la antorcha en los Juegos Olímpicos de 1960, participó en la ceremonia de inicio del relevo para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, reviviendo la emoción de hace más de 65 años.

Barcelona remonta y vence al Real Betis con tripleta de Ferran Torres
Barcelona remonta y vence al Real Betis con tripleta de Ferran Torres

Barcelona remonta y vence al Real Betis con tripleta de Ferran Torres

SLP

AP

Ferran Torres anotó tres goles para darle la victoria al Barcelona sobre el Real Betis en un emocionante partido.