Critican a Diego Costa por broma sobre coronavirus en juego de Champions League (VIDEO)

De pésimo gusto se ha tomado la "broma" del hispano-brasileño Diego Costa al término del juego entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa.

Con la crisis del coronavirus que azota al continente europeo, a Costa, para evitar hablar en la zona mixta de Anfield, pasó frente a la prensa de la mano de una delegada de prensa, y después de decir: "no me dejan", comenzó a toser encima de los comunicadores.

Pésimo momento para hacer una pésima broma.

La Liga De España ha anunciado que parará por lo menos dos semanas, y club como el Real Madrid ha cerrado sus campos de entrenamiento al detectarse a un jugador de básquetbol contagiado.

En el popular programa deportivo "El Chiringuito" de España, fue donde exhibieron las acciones del delantero, las cuales no se pudieron realizar en peor momento.