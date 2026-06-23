Croatas no pueden fallar ante panameños

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Mientras, Panamá y Croacia se verán las caras en un partido crucial para asegurar la supervivencia: ambas están obligadas a ganar para evitar sacar la calculadora y ver complicarse su futuro.

Finalista en Rusia 2018 y tercer clasificado en Catar 2022, el conjunto balcánico tendrá una vez al veterano Luka Modric como su motor. Estará acompañado en el césped por otros nombres que abundan destreza, como Mateo Kovacic o Ivan Perisic.

La selección centroamericana, en el otro extremo, quiere hacer historia frente a un rival de peso.

En su segunda participación en un Mundial, la escuadra dirigida por Thomas Christiansen sueña con superar por primera vez la fase de grupos tras quedar eliminada en Rusia 2018 al perder los tres partidos de etapa inicial.

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Tras la derrota dramática sufrida en el debut, los "Canaleros" deberán pelear una vez más por su primer triunfo sin el mediocampista Adalberto Carrasquilla, su máximo referente y quien todavía no se ha recuperado de una lesión sufrida en la final de la liga mexicana con su club Pumas.