Cruz Azul busca su primer triunfo ante Atlas

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul quiere sumar sus primeros puntos en el actual Clausura 2026 de la Liga MX y esta tarde recibe a los Rojinegros del Atlas, en actividad de la Jornada 2.

La Máquina de Nicolás Larcamón jugará como local en el estadio Cuauhtémoc de Puebla y hoy será su primer partido como anfitrión en la casa de La Franja.

Los de la Noria cayeron (2-1) ante el León y hoy buscarán su primer triunfo del certamen. Por su parte, los Zorros se impusieron en casa (1-0) ante el Puebla.

Atlas no pierde frente a los capitalinos desde el Clausura 2023. Son seis choques en fila sin poder doblegar a los tapatíos.

Sin Ignacio Rivero ni Ángel Sepúlveda, el cuadro de Cruz Azul debe reaccionar y dejar atrás los turbulentos días que han sufrido tras la salida de su capitán.

Por otro lado, Agustín Palavecino como su refuerzo estelar, deberá acoplarse lo antes posible al esquema de Larcamón; en su debut, frente a La Fiera, ingresó de cambio y ya anotó su primer gol como cruzazulino.

El choque entre Cementeros y Rojinegros podrá ser visto por televisión abierta. Aquí te contamos los detalles de este choque que abre la actividad en este día.

Fecha: Miércoles 14 de enero

Horario: 17:00

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

El fin de semana Cruz Azul recibe al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, mientras que el Atlas visita a los Rayos del Necaxa.