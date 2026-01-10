logo pulso
Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Cruz Azul buscará debutar con triunfo

México.- El descanso de futbol mexicano ha terminado y Cruz buscará arrancar con un triunfo el 2026 visitando a León en el inicio del torneo de Clausura 2026.

La Máquina llega a una nueva temporada con la encomienda de dejar de ser el eterno semifinalista y por fin alzar la décima estrella en la Liga MX, luego de quedarse nuevamente a un paso de las finales al caer ante Tigres.

Además, el cuadro celeste comandado por Nicolás Larcamón estrenará nueva sede, luego de no renovar contrato para seguir jugando en Ciudad Universitaria. Ahora, el actual campeón de la Concacaf disputará sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc.

Del lado de la Fiera, el regreso de Ignacio Ambriz a la dirección técnica del equipo ilusiona a la afición que espera volver a ver a su equipo campeón como lo hizo en el Guardianes 2020 al derrotar a Pumas y conseguir la octava estrella esmeralda.

El cuadro guanajuatense, necesitado de un goleador, se ha reforzado con el colombiano Diber Cambindo procedente del Necaxa y también con el exdiablo Juan Pablo Domínguez, además de Nicolás Vallejo y el chileno Sebastián Vegas.

