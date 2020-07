Cruz Azul desconoce interés por Jonathan Rodríguez en Europa

Después de algunos rumores sobre el intereses por los servicios de Jonathan Rodríguez por parte del PSV, Robert Dante Siboldi dijo desconocer cualquier acercamiento.

Después de nueve goles en 10 partidos dentro del Clausura 2020 y con el buen ritmo mostrado en la Copa por México tras el freno de actividades, el uruguayo se mantiene como la carta fuerte para La Máquina.

"Me estoy informando ahora que me lo están contando", dijo Siboldi al mediodía de este viernes en teleconferencia.

A pesar de que perdería una fuerte carta para el Guardianes 2020, el timonel expuso que sería un gran oportunidad para el delantero, de apenas 27 años de edad.

"Me encantaría, pero no sé nada. La capacidad y el rendimiento de 'Jona' despierta interés en otros equipos, y es muy satisfactorio. Pero esperemos que se quede hasta conseguir un logro, ni se vaya apresuradamente o antes de tiempo", dijo Robert Dante.

"El Cabecita" ya tuvo un tiempo en Europa, pero no le fue bien. El surgido del Peñarol firmó con el Benfica para el 2015, pero solo tuvo actividad en cuatro partidos; posteriormente, se fue al Deportivo La Coruña, donde jugó 16 encuentros sin goles, para luego venir a México con el Santos.

Reportes en Europa apuntaron que el PSV –siempre pendiente sobre de la Liga MX– estaría interesado por sus servicios, pero sin contacto directo.

Siboldi también comentó que le gustaría que su plantilla se mantuviera como está, pero aceptaría si llegara un refuerzo más.

"Estoy muy contento con el plantel. Si tenemos otra posibilidad de reforzar el equipo se intentará, y si no, con este plantel enfrentaremos el torneo".