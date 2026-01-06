logo pulso
Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul se prepara para el Clausura 2025 de la Liga MX.

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:05 p.m.
A
Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente

El Apertura 2025 de la Liga MX significó un mal semestre para Cruz Azul, equipo que bajo la dirección de Nicolás Larcamón se quedó lejos de levantar el campeonato.

La eliminación en rondas finales, sumada a la fuerte inversión económica, desató en la afición celeste una gran molestia. Sin embargo, esto no afectó su evaluación a nivel internacional, ya que fue considerado el mejor equipo mexicano del continente.

La Máquina, que se prepara para debutar este fin de semana en el Clausura 2025, destacó en el más reciente ranking de clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS, por sus siglas en inglés).

En el listado, que presume a los mejores 60 equipos del continente americano, los celestes aparecen como el club nacional mejor ubicado al colocarse en el lugar 18, por encima de instituciones como Gremio e Independiente de Argentina.

Además de Cruz Azul, la Liga MX está representada por dos equipos más: Rayados de Monterrey y Tigres, que ocupan el lugar 43 y 51 respectivamente.

La lista, comandada por clubes brasileños y argentinos, llamó la atención por la ausencia del Club América, equipo que tuvo un complicado 2025 y no fue tomado en cuenta.

