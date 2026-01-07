Cruz Azul hace oficial fichaje de Palavecino

México.- Cruz Azul anunció este martes la llegada de Agustín Palavecino como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX. El mediocampista argentino se convirtió en la primera incorporación del club en este mercado y su fichaje generó ilusión entre la afición celeste, que pedía movimientos de peso tras semanas de incertidumbre.

El anuncio llegó horas después del emotivo mensaje de despedida de Nacho Rivero, quien dejó La Noria para jugar con Xolos y liberar una plaza de extranjero. En medio de ese contexto, la directiva celeste decidió cambiar el tono y presentar a un futbolista llamado a marcar diferencia en el mediocampo.

Nicolás Larcamón tenía claro su objetivo. El técnico argentino insistió en la llegada de Palavecino para construir un equipo con vocación ofensiva, apoyado en sociedades que ya conoce. Una de ellas apunta a repetirse con José Paradela, con quien compartió vestidor en Necaxa.

Cruz Azul publicó un video breve en redes sociales con el nombre del jugador, un tren, un corazón azul en emojis. En las imágenes se observa a Palavecino, de 29 años, con la camiseta celeste, sonriente, dominando el balón, celebrando goles y cerrando el clip al señalar el escudo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Horas antes, el argentino ya convivía con la afición. Se le vio afuera de La Noria firmando playeras y tomándose fotos mientras salía en su auto de las instalaciones del club. Un gesto sencillo que reforzó la conexión inmediata con los seguidores de La Máquina.

Con Necaxa, Palavecino disputó 58 partidos oficiales, en los que marcó 11 goles y repartió 10 asistencias en todas las competencias. Números que respaldan su capacidad para aportar tanto en la recuperación como en la generación de juego ofensivo.

En su palmarés presume dos ligas argentinas, dos trofeos de campeones, dos supercopas, una Primera B y un Balón de Oro como mediocampista defensivo del año en la Liga MX. El argentino podría debutar desde la Jornada 1, cuando Cruz Azul visite al Club León.