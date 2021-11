Cruz Azul llega "herido" al repechaje, acepta Juan Reynoso

Juan Reynoso lo acepta, Cruz Azul está "herido". La forma en que se cerró el torneo regular, no da buenos augurios para un futuro largo en la Liguilla para los cementeros, pero el técnico peruano afirma que darán pelea, a pesar de todo y contra todos.

"Llegamos heridos, eso lo aceptamos, pero sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal. Si uno tiene el diagnóstico adecuado, hay más chances de reinventarse y hacer las cosas mejor. A veces no sabes cuando pasó y qué pasó, pero nosotros sí. Tenemos más días para recuperarnos y salir el domingo para ir por el bicampeonato", comentó de cara al juego de repechaje contra el Monterrey, a desarrollarse el domingo en el estadio Azteca.

Eso sí, "nos vamos a jugar el alma por llegar a los cuartos de final. Espero al mejor Monterrey, incluso mejor al que nos ganó en el Azteca (en Concacaf). Cuando los planteles son tan buenos, saben cómo reinventarse, y ellos tienen un gran plantel".

Estos días en Fecha FIFA, Reynoso ha comenzado la reconstrucción del equipo: "Han sido cosas más cosas malas que buenas en este semestre, pero somos el último campeón, y las estadísticas dicen que al siguiente torneo, el campeón llega en séptimo u octavo y tiene posibilidades. Nos agarra el juego en un momento de reconstrucción, lo que pasó con Pumas fue muy complicado".

Aclara que nunca dijo que sus jugadores tuvieron "falta de actitud, dije que estaba molesto, que había cosas que no me habían gustado... Pero no hemos tirado la toalla, no son excusas, hemos tenido muchos imponderables, pero estamos octavos, en una Liguilla normal estaríamos dentro.

Cruz Azul dejó ir en Fecha FIFA a ocho seleccionados, cuatro de México y cuatro de Sudamérica, pero poco a poco, están regresando: "Llegaron los cuatro de la Selección Mexicana (Orbelín Pineda, Julio Domínguez, Roberto Alvarado y Luis Romo), todos bien, algunos con golpes, pero ya podrán trabajar. Yoshi (Yotún, de Perú) llegará mañana. Juan (Escobar, de Paraguay) y Cuco (Angulo de Ecuador) entrenan por la tarde y Jonathan (Rodríguez de Uruguay) lo esperamos hoy por la noche. Aparentemente todos llegan en buenas condiciones. Habrá que hacer un repaso como se dice en la escuela. Los mandamos bien, afinaditos, y a veces los tenemos que reconstruir para recuperarse, esa es la nueva normalidad. Apelaremos a video, a jugadas específicas. Será más audiovisual que físico la preparación en estos días".