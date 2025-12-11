Cruz Azul no pudo contra el Flamengo

México.- Aún no sanaban las heridas que dejó la eliminación de la Liga MX cuando Cruz Azul y su afición recibieron otro duro golpe. Dos dolorosas caídas en menos de una semana.

La Máquina de Nicolás Larcamón fue eliminado por Tigres en el torneo Apertura 2025 y este miércoles fue derrotado (2-1) por el Flamengo de Brasil en su presentación durante la Copa Intercontinental.

Mazazo para el proyecto de Nicolás Larcamón, luego de la salida de Vicente Sánchez, quien fue el técnico ganador de la Concacaf Champions Cup, torneo que los acreditó a la justa en Qatar.

Gonzalo Piovi cometió un imperdonable error que significó el primer tanto de los brasileño. El central argentino regaló dentro del área un balón al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien eludió al arquero Andrés Gudiño para abrir el marcador. Los de La Noria respondieron y Gabriel Fernández anotó de cabeza el tanto del empate, pero el gol fue invalidado por un fuera de juego de Rodolfo Rotondi. La Máquina no dejó de luchar y encontró recompensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al minuto 41, apareció un héroe inesperado. Jorge Sánchez, con un golazo desde la media luna del área, disparó de tres dedos para igualar los cartones. Empate a un gol para irse al descanso. Las estadísticas y la posesión estuvieron a nombre del campeón de la Copa Libertadores. Ambos equipos lo buscaron en el segundo tiempo, pero sólo uno marcó la diferencia y fue el Mengao.

Al 71, De Arrascaeta firmó su doblete con un gol que fue "cantado" por el reloj del árbitro. Rotondi sacó el disparo del uruguayo, pero fue tarde, el esférico cruzó la línea de gol y la alerta le llegó al silbante que de inmediato señaló su innovador gadget.