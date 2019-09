Cruz Azul no va a escatimar en la final de la Leagues Cup

Da lo mismo si es un torneo considerado oficial o si se trata de uno que apenas nace. Los jugadores del Cruz Azul ya desean dar la vuelta olímpica, por lo que prometen no cuidarse en el choque de esta noche frente a los Tigres, por la final de la Leagues Cup. Por si fuera poco saben que coronarse podría representar el impulso que tanto necesitan de cara a la segunda mitad del Apertura 2019.

"Tenemos una oportunidad bárbara de motivación. Estar en una final es importante y cualquier director técnico o jugador quiere ganarla", recuerda Pablo Aguilar, defensa central de La Máquina.

Un título es un título, así es que nosotros venimos con las ansias de poder hacer un buen partido. Sabemos que es un rival complicado, pero también tenemos lo nuestro y ojalá que sea un lindo espectáculo. El sueño es ganar esta Copa".

Es cierto que los actuales monarcas de la Liga MX podrían lucir como los favoritos para hoy, más los Cementeros piden no menospreciar la calidad que existe en el plantel dirigido por Robert Dante Siboldi. "Si bien, no se nos han dado algunos resultados, hay mucha calidad", subraya el atacante Elías Hernández.

"Este equipo tiene a jugadores importantes, quienes en cualquier momento pueden cambiar el rumbo de los partidos sin problema, pero enfrentamos a un gran equipo, que juega muy bien colectivamente y además tiene excelentes individualidades, así es que va a ser un encuentro muy parejo, nos vamos a exigir bastante, pero confío en que el equipo sabrá hacer bien las cosas. Es una final y habrá que jugarla como tal", por lo que ansían mostrar la mejor versión celeste.