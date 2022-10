Cruz Azul reafirma a Raúl Gutiérrez como DT para el siguiente torneo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- La labor de Raúl Gutiérrez ha sido valorada por la institución cementera y se ha decidido que se quede como el director técnico de Cruz Azul.

Raúl Gutiérrez llegó como director técnico en calidad de interino, después de la Jornada 10, cuando el equipo fue goleado por el América.

"El Potro" estaba al mando del equipo Sub 20, y tuvo que salir al rescate, para llevar al club del lugar 17 de la tabla, hasta el séptimo y lograr clasificar al repechaje, en el cual eliminaron al León, para quedarse en cuartos de final a manos del Monterrey.

Ahora comenzará la planeación del equipo para el próximo torneo, aunque para eso primero se debe definir si Carlos López de Silanes se queda como el director deportivo. Lo más probable es que no sea así.

Han comenzado a sonar nombres para ocupar ese puesto: Juan Francisco Palencia, Francisco Gabriel de Anda, Gerardo Torrado, pero aún no está nada definido.

Cruz Azul se encuentra de vacaciones y regresará hasta el 8 de noviembre.