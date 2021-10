Cruz Azul y Tigres no pasan del empate a 1

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul sigue dejando pasar oportunidades de acercarse a los líderes del torneo. Ahora no pudo pasar del empate a un gol con los Tigres, en un juego en donde simple y sencillamente, el equipo dirigido por Juan Reynoso no pudo abrir el candado que le puso Miguel Herrera.

Empate en donde lo que destacó más fue el gol de André-Pierre Gignac, el 150 oficial con Tigres, una bomba que venció a Jesús Corona.

Con este resultado, los felinos llegaron a 19 puntos y los cementeros a 18, desperdiciando la oportunidad que se tuvo de pasar a Monterrey en el cuarto lugar de la tabla.

La justicia parecía irse del lado de Cruz Azul, cuando la posesión de balón se transformó en gol. La Máquina comenzó a generar, a pasear la pelota enfrente del área de Tigres, pero sin poner en dificultades a Nahuel Guzmán, hasta que vino el error de Hugo Ayala, un "rebanón" de balón que tomó adelantado al "Patón", techándolo y dándole la ventaja a los locales (14´).

Pero no hubo tiempo para festejar, al siguiente minuto vino André-Pierre Gignac con un gran disparo de tiro libre, que venció a JJ Corona, quien quizá pudo hacer más (16´). Cruz Azul estuvo noqueado unos minutos y Corona lavó su error al tapar otro remate a quemarropa del francés.

El juego se volvió tedioso, mucha posesión de Cruz Azul, pero sin profundidad, y Tigres parecía conformarse con el empate, hasta que la Máquina al fin entendió que era local y que no podía dejar pasar la oportunidad de acercarse a la punta.

Lo intentó con juego elaborado, pero Tigres le cerró bien las avenidas. Lo intentó con juego en largo, pero las coberturas d ellos felinos fueron implacables. Además de que Jonathan Rodríguez, el hombre diferente de la Máquina, sigue sin encontrar su buen momento.

Aunque ambos equipos siguen en la pelea, no puede negarse que dejaron pasar un gran chance de dar un salto contundente. Tigres, con un Miguel Herrera que juega según sus necesidades, se va contento. Cruz Azul se va frustrado por el simple hecho de que ha perdido el toque que le hacía volver todo oro.