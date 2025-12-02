logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Fotogalería

Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cruz Azul y Tigres se enfrentan en la semifinal del futbol mexicano

La Máquina y los Universitarios se miden en un duelo crucial

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 04:05 p.m.
A
Cruz Azul y Tigres se enfrentan en la semifinal del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Tras el cuestionado desempeño que tuvo Cruz Azul en el partido de vuelta frente a Chivas, este miércoles buscará demostrar que es un digno contendiente para levantar el trofeo del balompié nacional cuando reciba a Tigres en el partido de ida de la primera semifinal del Apertura 2025.

La Máquina avanzó a la siguiente etapa luego de derrotar 3-2 al Guadalajara; sin embargo, el propio Nicolás Larcamón reconoció que estuvieron a punto de quedar fuera de la liguilla, así que deberán sacar ventaja de su localía en el estadio de Ciudad Universitaria.

Las exigencias son muchas y el argentino sabe que están frente a una gran oportunidad y confía en que el equipo aprendió de sus errores y buscarán ser más proactivos frente a los felinos.

Por su parte, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León lograron lo que parecía muy imposible, remontar el marcador global (quedaron 3-0 en el partido de ida) y golear a los aguerridos Xolos para finalizar 5-3 y con ello, seguir en la lucha por el campeonato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La estrategia de Guido Pizarro surtió efecto y con un doblete de Brunetta junto a las anotaciones de Ibáñez, Herrera y Vigon, Tigres se impuso e impidió cualquier reacción de la Jauría logrando con ello su pase a la semifinal.

Ahora, La Máquina y los Universitarios están frente a un examen que se antoja difícil, no solo porque ocuparon el segundo y tercer lugar del torneo regular, sino porque han llegado en igualdad de condiciones.

El encuentro de ida se realizará este miércoles 3 de diciembre en punto de las 19:00 hora centro, en el Estadio Olímpico Universitario y el partido de vuelta, el próximo sábado 6 de diciembre a las 21:10.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Barça remonta al Atleti y consolida liderato
El Barça remonta al Atleti y consolida liderato

El Barça remonta al Atleti y consolida liderato

SLP

EFE

Baena adelantó al conjunto rojiblanco en el minuto 14 y Raphinha igualó el marcador para los azulgranas

Cruz Azul y Tigres se enfrentan en la semifinal del futbol mexicano
Cruz Azul y Tigres se enfrentan en la semifinal del futbol mexicano

Cruz Azul y Tigres se enfrentan en la semifinal del futbol mexicano

SLP

El Universal

La Máquina y los Universitarios se miden en un duelo crucial

Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas
Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas

Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas

SLP

El Universal

Estoy seguro de que volverán los campeonatos, dice Fidalgo
Estoy seguro de que volverán los campeonatos, dice Fidalgo

"Estoy seguro de que volverán los campeonatos", dice Fidalgo

SLP

El Universal

El jugador Álvaro Fidalgo comparte su sentir tras la eliminación del América en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.