Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 02:45 p.m.
A
Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas

Una nueva era, en la parte deportiva, ha incluso iniciado en los Pumas. Antonio Sancho fue presentado oficialmente como nuevo vicepresidente deportivo de la institución auriazul, en sustitución de Miguel Mejía Barón.
Toño regresa, por segunda ocasión como directivo, al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional. Su primera etapa fue entre 2014 y 2016.
A diferencia de hace 11 años que vivió su primera oportunidad, ahora el reto es mayúsculo. El conjunto universitario va para 15 años sin poder salir campeón. En aquel momento, apenas sumaba tres.

